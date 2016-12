Mpiga picha maarufu Mpoki Bukuku amefariki dunia leo katika Taasisi ya Mifupa (MOI), alikokuwa amelazwa akipatiwa matibabu. Taarifa zinasema Mpoki amefariki dunia mchana huu na alipokelewa taasisi ya MOI jana usiku baada ya kupata ajali ya gari maeneo ya Mwenge ITV. Mpoki Bukuku amewahi kufanya kazi kama Mpiga Picha Mkuu katika gazeti la Mwananchi pia […] The post MSIBA: Mpigapicha maarufu Mpoki Bukuku afariki dunia appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News