Mkongwe wa Man United aliyeahirisha kustaafu soka na kusaini kucheza bure

Ni miaka miwili imepita toka kiungo wa zamani wa Man United na timu ya taifa ya Argentina Juan Sebastian Veron atangaze kustaafu kucheza soka la ushindani, Veron alitangaza kustaafu akiwa na umri wa miaka 39, lakini taarifa zimetoka kuwa staa huyo amerudi kucheza timu ya Estudiantes ambayo yeye pia ni mwenyekiti na mshahara wake atachangia timu […]

