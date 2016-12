Headlines nyingine kutoka Marekani zimechukuliwa na mke wa rapper T.I kufungua rasmi kesi ya madai ya talaka kwa kile kinachosemekana kuwa amechoshwa na drama za T.I ambazo haziishi. Hii inakuja miezi michache tangu T.I kusema anaweza kumuacha mkewe kwa sababu alipiga picha na kucheza muziki na Floyd Mayweather ambaye ni hasimu wake. T.I na Tiny wamekuwa katika ndoa tangu mwaka […] The post Mke wa rapper T.I ameamua rasmi kudai talaka yake appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News