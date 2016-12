Beki wa Chapecoense ya Brazil Alan Raschel aliyenusurika katika ajali ya ndege November 29 2016 Colombia walipokuwa wanaelekea kucheza mchezo wao wa fainali ya kwanza ya Club Bingwa America Kusini dhidi ya Atletico Nacional, ameonekana uwanjani kwa mara ya kwanza. Raschel ni miongoni mwa watu sita walionusurika katika ajali iliyoua watu 71 wakiwemo na waandishi wa habari, […] The post Mchezaji wa Chapecoense Alan Raschel ametaja mchezaji mwenzake alivyomuokoa katika ajali ya ndege appeared first on millardayo.com....

