Matukio makubwa kwenye mechi ya Azam vs Simba Jumamosi Sep 9,2017

Kesho Jumamosi ya September 9, 2017 ligi kuu Tanzania bara itaendelea kwa mechi kadhaa kuchezwa kwenye viwanja mbalimbali, mechi kubwa jijini Dar ni kati ya Azam FC vs Simba mechi ambayo huitwa derby ndogo pindi Azam inapocheza na Simba au Yanga. Mechi ya Azam vs Simba ndio itafuatiwa na mashabiki wengi wa soka Tanzania kati ya mechi zitakazochezwa Jumamosi hii, ni mechi yenye vitu vingi ndani yake lakini shaffihdauda.co.tz imeamua kumuka mambo haya. Azam vs Simba kwa mara ya kwanza Azam Complex Tangu Azam imeanza kumiliki uwanja wake wa nyumbani...

read more...

Published By: Shaffih Dauda - Yesterday

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News