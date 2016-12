Usiku wa December 30 2016 visiwani Zanzibar mchezo wa ufunguzi wa michuano ya Kombe la Mapinduzi kwa mwaka 2017 ndio ulichezwa visiwani hapo kwa kuzikutanisha timu za Jang’ombe Boys dhidi ya Taifa Jang’ombe katika uwanja wa Amaan. Huu ni mchezo ambao ulikuwa unazikutanisha timu zilizokuwa zinaunda timu moja hapo awali kabla ya kuamua kutengana, kitu […] The post Matokeo ya derby ya mchezo wa ufunguzi Mapinduzi Cup 2017 Zanzibar appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News