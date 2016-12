July 14, 2016 Mbunge wa Kigoma mjini, Zitto Kabwe aliingia kwenye headlines za kuuacha rasmi ukapera baada ya kufunga ndoa na mpenzi wake. Good news leo December 27 2016 Zitto Kabwe na mkewe wamepata mtoto wa kike ambaye wamempa jina la Josina – Umm Kulthum. Zitto Kabwe amezitoa taarifa hizo kwenye mitandao ya kijamii na amesema kuwa wamempa jina hilo […] The post Maneno ya Zitto Kabwe baada ya kupata mtoto appeared first on millardayo.com....

