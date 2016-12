PARIS, Ufaransa MPANGO wa Manchester United kumsajili staa Edinson Cavani umekwama baada ya mabosi wake wa PSG kusema nyota huyo hauzwi. Rais wa klabu hiyo ya jijini Paris, Nasser Al-Khelaifi, alidai kuwa straika huyo atabaki klabuni hapo kwa miaka mingi ijayo. The post MAN UNITED WATOLEWA NJE KWA CAVANI appeared first on Bingwa....

Published By: Bingwa - Today

