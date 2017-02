Leo February 5 2017 mkuu wa mkoa wa Dar es salaam Paul Makonda amezungumza akiwa kituo cha kati cha Polisi Dar es salaam pembeni ya Kamishna Simon Sirro kuhusu ishu ya dawa za kulevya inayoendelea kwenye headlines. Mambo matatu aliyoyasema mkuu wa mkoa Paul Makonda leo ni kutoa siku kumi kuanzia kesho February 7 2017 […] The post Mambo matatu aliyoyasema Paul Makonda Polisi leo Feb 6 2017 appeared first on millardayo.com....

