Usiku wa leo April 13 2017 mtanzania Mbwana Samatta ataandika historia mpya katika maisha yake ya soka kwa kucheza game yake ya kwanza ya robo fainali ya UEFA Europa League akiwa na KRC Genk kwa mara ya kwanza katika maisha yake. KRC Genk wanacheza dhidi ya Celta Vigo leo saa 22:05 kwa saa za Afrika […] The post Mambo matano ya kufahamu kabla ya KRC Genk ya Samatta kucheza vs Celta Vigo leo appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News