Good Morning mtu wa nguvu, leo ni February 6 2017 na kama ilivyo kawaida yangu ya kila siku alfajiri nimekusogezea habari kubwa kwenye Magazeti kurasa za mwanzo na mwisho kuanzia ya Udaku, Hardnews na Michezo ili uje kinachoendelea Mtu wangu usiache kukaa karibu yangu kwenye Facebook, Twitter na Instagram @millardayo ili niwe nakutumia kila kinachonifikia Ulimiss hii EXCLUSIVE: Hamorapa aongea ukweli kuhusu undugu na Harmonize, […] The post Magazeti ya Tanzania February 6, 2017 kuanzia, Udaku, Hardnews na michezo appeared first on millardayo.com....

