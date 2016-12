October 4 2016 TANESCO iliwasilisha ombo la kupandisha gharama za umeme kwenye mamlaka ya udhibiti wa nishati, maji na mafuta ‘EWURA’ kwa asilimia 18.19 . Akizungumza leo December 30 2016 na waandishi wa habari jijini Dar es salaam, mkurugenzi wa mamlaka ya udhibiti wa nishati, maji na mafuta ‘EWURA’ Felix Ngamlagosi amesema baada ya EWURA […] The post Mabadiliko ya bei za umeme yaliyotangazwa leo appeared first on millardayo.com....

