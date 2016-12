Wabunge wa chama tawala nchini Kenya, wameifanyia marekebisho sheria ya Uchaguzi ikiwa ni miezi nane imebakia kuelekea Uchaguzi Mkuu wa madiwani, wabunge na Rais unatarajiwa kufanyika mwaka 2017. Kwa mujibu wa Bunge la Kenya, mabadiliko hayo yataiwezesha Tume ya Uchaguzi nchini humo kutumia njia ya kawaida kuwatambua wapiga kura na kuwasilisha matokeo ya Urais ikiwa mfumo wa […] The post Maamuzi ya upinzani baada ya Bunge la Kenya kubadili sheria ya uchaguzi appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

