Maamuzi ya Kagera Sugar baada ya kupokonywa point 3

Siku moja baada ya Kamati ya saa 72 kupitia Mwenyekiti wake Hamadi Yahaya kutangaza kuwa Simba imeshinda rufaa yake dhidi ya Kagera Sugar ambayo ilimchezesha Mohamed Fakhi akiwa na kadi tatu za njano, Kagera Sugar wameandika barua ya kuomba shauri lao lisikilizwe tena. Kagera Sugar imefikia maamuzi hayo baada ya kujiridhisha kuwa mchezaji wao Mohamed Fakhi hana kadi tatu za njano kama ambavyo […]

