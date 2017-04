Siku kadhaa zilizopita msanii wa Bongofleva Roma Mkatoliki na wenzake watatu walipotea katika mazingira ya kutatanisha ambapo baada ya kurudi uraiani waliahidi kuzungumza siku ya Jumatatu kuhusu tukio hilo. Leo Waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo Dkt. Harrison Mwakyembe leo akiwa na Roma Mkatoliki na wenzake wanazungumza na waandishi, Bonyeza play hapa chini kutazama […] The post LIVE: Msanii Roma Mkatoliki, Waziri Mwakyembe wanazungumza na waandishi appeared first on millardayo.com....

