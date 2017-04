Timu ya Dar es salaam Young Africans inatarajia kuondoka kesho kuelekea Algers nchini Algeria kwa ajili ya mchezo wa marudiano wa kuwania kufuzua hatua ya makundi ya michuano ya kombe la shirikisho la soka barani Afrika CAF dhidi ya MC Alger. Katibu mkuu wa Yanga Charles Boniface Mkwasa ametaja utaratibu wa safari hiyo na kutaja majina […] The post List ya majina 20 ya wachezaji wa Yanga watakaocheza vs MC Alger Algeria (+Audio) appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

