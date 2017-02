Tuzo za Hipipo Awards ni tuzo za muziki zinazotolewa kwenye nchi ya Uganda ambapo zimefanyika February 4 2017 Kampala Uganda. Baadhi ya Watanzania walioshinda tuzo hizo ni Navykenzo kwenye Best New Act, Alikiba ameshinda tuzo mbili kupitia Unconditional bae aliyofanya na Sauti Sol wa Kenya na pia wimbo huohuo umechukua tuzo ya wimbo bora wa mwaka kwa […] The post LIST: Watanzania walioshinda tuzo za HIPIPO 2017 Uganda appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News