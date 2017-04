Baada ya ukimya wa muda mrefu mtangazaji Diva loveness Love amezungumzia kutosikika kwake kwenye kipindi cha Alla za Roho kupitia Clouds FM kwa miezi miwili huku zikisambaa taarifa kuwa amefukuzwa kazi. Kupitia The Weekend Chat Show April 7 2017 Diva amesema hakufukuzwa wala hakupewa barua ya kuachishwa kazi na Clouds…>>>”Sikupewa barua yoyote, na nilikuwa napewa mshahara. Nilipoumwa nilitibiwa kama […] The post Kwa mara ya kwanza Diva amezungumzia ukimya wake Clouds FM appeared first on millardayo.com....

