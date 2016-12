Timu ya KRC Genk ya Ubelgiji leo kupitia tovuti rasmi ya timu hiyo imetangaza kusitisha mkataba na aliyekuwa kocha wake mkuu Peter Maes kutokana na kutoridhishwa na matokeo ya timu hiyo kwa mechi za hivi karibuni. Peter Maes anafutwa kazi ikiwa imebakia siku moja kabla ya KRC Genk kucheza mchezo wake wa Ligi Kuu Ubelgiji dhidi […] The post KRC Genk inayochezewa na mtanzania Mbwana Samatta, imemfuta kazi kocha wake appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

