Ni siku moja imepita toka timu ya KRC Genk ya Ubelgiji inayochezewa na mtanzania Mbwana Samatta, itangaze kuachana na kocha wake mkuu Peter Maes kutokana na mfululizo wa matukio yasiyoridhisha katika michezo ya hivi karibuni. KRC Genk baada ya kuachana na Peter Maes leo imemtangaza kocha mpya atayerithi nafasi ya Peter Maes, Genk imetangaza Albert Stuivenberg […] The post KRC Genk imemtangaza kocha mpya, aliwahi kuifundisha Man United appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

