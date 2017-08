MenejaDiaspora Bank wa CRDB Lucy K Naivasha akitowa Mada wakati wa Kongamano la Nne la Diaspora lilipohamia katika Meli ya MV Mapinduzi II kuelezea huduma zinazotolewa na Benki ya CRDB kwa Watanzania Wanaoishi Ughaibu Diaspora ushirikiana wao wa pamoja na Shirika la Nyumba la Taifa(NHC) kupitia CRDB Bank Through Diaspora Are Also Partners With NHC For AllDiaspora - Tanzanite Can Purchase Home" kupitia benki yao unaweza kupata huduma hiyo ya kununua nyumba kupitia benki yao.Bi Lucy K Naivasha akisisitiza jambo wakati akiwasilisha Mada yake kwa Wana Diaspora wakati wakiwa katika...

Published By: ZanziNews - Today

