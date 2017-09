JURGEN Klopp anaamini mashabiki wa Liverpool watamsamehe Philippe Coutinho kwa kitendo chake cha kulazimisha kuondoka klabuni hapo, wakati usajili ulipokuwa ukiendelea. Kocha huyo amesisitiza kuwa, bado anajua mashabiki wa Liver wanajua umuhimu wa Coutinho na watakuwa tayari kumuunga mkono. The post KLOPP AMUOMBEA MSAMAHA COUTINHO KWA MASHABIKI appeared first on Dimba....

