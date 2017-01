Leo January 17, 2017 imetoka ripoti ya makusanyo ya kodi katika kipindi cha miezi sita ya mwaka wa Fedha 2016/17 kuanzia Julai hadi Disemba 2016, ambapo Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) imekusanya kodi jumla ya shilingi trilioni 7.27 ikilinganishwa na shilingi trilioni 6.44 ambazo zilikusanywa kipindi kama hicho mwaka wa fedha 2015/16. Taarifa hiyo inaonesha […] The post Kiasi cha kodi TRA imekikusanya ndani ya miezi 6 appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News