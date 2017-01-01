Kenya school fire that killed nine girls 'not an accident'
The fire that killed nine girls was started deliberately, government officials say....
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Published By: BBC News Africa - Today
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