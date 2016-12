Staa wa soka wa kimataifa wa Brazil anayeichezea timu ya FC Barcelona ya Hispania Neymar ni moja kati ya majina ya wachezaji wanaotabiriwa kuja kushinda tuzo ya mchezaji bora wa dunia Ballon d’Or kwa miaka ya baadae. Kama ulikuwa ni mmoja kati ya watu wanaofikiria kuwa Neymar anaiwazia sana na kufikiria kuhusu tuzo hiyo, ameamua […] The post Kauli ya Neymar ukimuuliza kuhusu Ballon d’Or appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News