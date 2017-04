Rais Magufuli, leo April 10, 2017 ameteua wajumbe wa Kamati maalumu ya pili itakayofanya uchunguzi wa kiwango cha madini yaliyomo kwenye mchanga kwenye makontena yaliyozuiliwa kusafirishwa nje ya nchi yakiwa maeneo mbalimbali nchini. Kamati hiyo yenye wajumbe 8 inajumuisha Wachumi na Wanasheria imetanguliwa na Kamati ya kwanza iliyoundwa na wataalamu wa masuala ya Jiolojia, Kemikali na Uchambuzi wa […] The post Kamati nyingine aliyoiteua Rais Magufuli leo April 10, 2017 appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News