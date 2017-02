Beki wa kimataifa wa Ufaransa ambaye amewahi kuichezea Man United kwa miaka nane kabla ya mwaka 2014 kuamua kujiunga na Juventus ya Italia Patrice Evra ameongea na Sky Sports Italia na kusema aliongea na Jose Mourinho ili arudi Man United. Evra ameeleza kuwa alikuwa na mpango wa kurudi Man United na aliongea na kocha wa Man United Jose Mourinho […] The post Kabla ya Marseille Evra aliongea na Mourinho arudi Man U, kaeleza kilichotokea appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News