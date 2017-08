Joao Lourenco aibuka mshindi Angola

CHAMA cha People’s Movement for the Liberation of Angola (MPLA) nchini Angola kimeshinda uchaguzi mkuu uliofanyika jumatano ya wiki hii kwa zaidi ya asilimia 64, anaandika Victoria Chance. Chama hicho kilicho tawala nchi ya Angola kwa zaidi ya miaka 40 kimeibuka na ushindi kupitia mgombea wake Joao Lourenco (Waziri wa ulinzi nchini) Angola ambaye atapokea ......

