Kutokana na mahitaji ya usafiri katika kipindi kuelekea mwisho wa mwaka 2016 pamoja na msimu wa sikukuu, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani na pamoja na Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri wa Nchikavu na Majini, SUMATRA limetangaza kutoa vibali kwa mabasi aina ya Eicher na Coaster ili kufanya safari za mikoani. Aidha kupitia taarifa iliyotolewa na Kamanda wa […] The post Jeshi la Polisi limetangaza magari mapya yaliyoruhusiwa kubeba abiria appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News