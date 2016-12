Vodacom Wasafi Beach Party ilifanyika weekend iliyopita Dar es salaam ambapo WCB inayoongozwa na Diamond Platnumz ilifanikisha party hiyo na kuwaleta kwenye stage wageni mbalimbali akiwemo mwimbaji Kcee wa Nigeria na Warembo Fabiola (Uganda) na Vera Sidika (Kenya) Wengi walikua wanasubiria itakuaje baada ya Mrembo wa Kenya aitwae Huddah kutotokea kama alivyotajwa kwenye list ya watakaokuwepo […] The post Huddah asema Vera Sidika sio chanzo cha yeye kutokuja Wasafi Beach Party appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

