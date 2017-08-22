How Niger is trying to slow the world's highest birth rate
Women in Niger have an average of more than seven children each - the highest birth rate in the world....
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Published By: BBC News Africa - Today
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