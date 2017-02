Leo February 6 2017 kupitia LEO TENA ya CloudsFM, Mtangazaji Geah Habib ametuletea hekaheka kutokea Bagamoyo Pwani kuhusu ndugu waliokuta kaburi la ndugu yao limefukuliwa siku chache baada ya mazishi. ‘Nilivyokwenda kuthibitisha ni kweli kburi limefukuliwa na limefukuliwa kama 75% ya kaburi liko wai na 25% kimebakia, mpaka sasa hatuelewi nini kimefanyika’ – Kaka wa Marehemu […] The post HEKAHEKA: Kaburi lafukuliwa siku chache baada ya mazishi Bagamoyo appeared first on millardayo.com....

