Kila kukicha dunia haiishi kuwa na mambo ya kushangaza ambapo leo April 13, 2017 kupitia Heka heka ya Leo Tena kupitia Clouds FM mtangazaji Geah Habibu ametusogezea stori kuhusu mwanamke anayedaiwa kuiba mtoto. Mwanamke huyo anadaiwa kumuiba mtoto wa msichana aliyemtoa Bagamoyo kumpeleka Dar es Salaam akitumia mbinu ya kutaka kumpa kazi ambapo walipofika Mbezi mwanamke […] The post HEKA HEKA: Mwanamke aibiwa mtoto na mwanamke mwenzie aliyemuahidi kazi appeared first on millardayo.com....

