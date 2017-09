HATIMAYE! Siku 38 baada ya kujifungua, Linah kamweka hadharani mwanawe

Siku 38 tangu mwimbaji wa kike wa Bongofleva Linah kujifungua mtoto wa kwanza July 25, 2017 kwa mara ya kwanza leo September 3, 2017 amepost kwenye Instagram yake picha ya mtoto huyo ambaye tangu alipozaliwa hakuwahi kufanya hivyo. Katika picha hiyo Linah ameandika>>>“Hello there so y’all were curious to see my lil Angel ayt??…. Now […]...

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News