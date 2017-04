Taarifa inayozidi kusambaa katika mitandao ya kijamii kuhusu golikipa wa timu ya MC Alger ya Algeria Fawzi Chaouchi inawezekana kuwa pigo kwa MC Alger na njema kwa Yanga, Fawzi Chaouchi ameripotiwa kuhukumiwa kwenda jela miezi sita ikiwa siku chache zimesalia kabla ya kucheza game ya marudiano vs Yanga nchini Algeria. Kwa mujibu wa mtandao wa dzbreaking.com umeripoti kuwa Fawzi aliyecheza […] The post Golikipa aliyecheza game ya Yanga vs MC Alger amehukumiwa kwenda jela appeared first on millardayo.com....

