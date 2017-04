Leo April 13 2017 limefanyika kongamano la kongamano Maalumu la maadhimisho ya kumbukizi ya Mwalimu Nyerere ambapo viongozi mbalimbali wakuu waliwasilisha mada mmoja wao ni Waziri Mkuu Mstaafu, Jaji Joseph Warioba ambapo ameeleza mambo manne kuhusu uongozi wa Mwl Nyerere Bonyeza play hapa chini kutazama…. VIDEO: ‘Kampuni zote za madini hazijawahi kulipa kodi, hapa kuna […] The post FULLVIDEO: Mambo manne aliyoyazungumza Jaji Warioba kuhusu Mwl Nyerere appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News