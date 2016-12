Tuzo za Soundcity kama ilivyo tuzo nyingine kubwa za vituo vya TV, ni tuzo zinazotolewa na kituo cha Soundcity ambacho maarufu kwa kutoa habari za burudani na muziki masaa 24. Tuzo zilifanyika Lagos Nigeria December 29, na Wizkid na Tecno ndio wasanii walioongoza kwa kuondoka na tuzo nyingi. Alikiba kutoka Tanzania ameiwakilisha BongoFlava baada ya wimbo […] The post Full List: Washindi tuzo za SoundcityMVP2016, Mtanzania ni mmoja appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News