France calls UN Security Council emergency meeting over Libya slave-trading
France has called for an emergency meeting of the UN Security Council to discuss slave-trading in Libya. It follows reports of Africans being auctioned at markets to North African buyers....
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Published By: DW World - Today
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