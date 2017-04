Taarifa ikufikie kutoka Ujerumani anakocheza soka mtanzania Emily Mgeta katika timu ya Freund Spiel Lauffen inayoshiriki Ligi daraja la tano nchini Ujerumani, jana aliumia uwanjani na kupoteza fahamu wakati wa mchezo dhidi ya Stetten Kleinngattach game ilyomalizika kwa timu yao kufungwa kwa magoli 3-1. Emily Mgeta aliumia na kupoteza fahamu baadae akajikuta hospitalini alipokuwa anapatiwa matibabu, Amplifaya […] The post EXCLUSIVE: EXCLUSIVE: Mtanzania anayecheza Ujerumani kachezewa faulo na kupoteza fahamu kwa saa mbili appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

