BAADA ya kuitosa ofa ya Manchester City, West Brom wako mbioni kumwongeza mshahara beki John Evans. Taarifa zinasema kuwa, Evans atakuwa akipokea mshahara wa pauni 80,000 kwa wiki na kuwa mchezaji anayelipwa ghali zaidi klabuni hapo. The post EVANS AOGA NOTI KWA KUMTOSA GUARDIOLA appeared first on Dimba....

