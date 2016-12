Dk Shein: Misikiti iwe ni sehemu ya kuwaunganisha waislamu

STATE HOUSE ZANZIBAROFFICE OF THE PRESS SECRETARYPRESS RELEASEZanzibar 30.12.2016RAIS wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhajj Dk. Ali Mohamed Shein amesema kuwa si vyema misikiti kuwa chanzo cha mizozo, mivutano na migongano na badala yake iwe sehemu ya kuwaunganisha Waislamu kwani hayo ndio mafunzo ya Mtume Muhammad (S.A.W).Alhajj Dk. Shein aliyasema hayo leo mara baada ya ufunguzi wa masjid Muhammad (S.A.W) uliopo Fujoni Mzambarauni, Wilaya ya Kaskazini B, Mkoa wa...

