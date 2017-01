Mtanzania Diamond Platnumz ametangazwa kushinda tuzo ya Msanii bora wa Afrika kwa mwaka 2016,tuzo hizi pia zimeenda kwa Wizkid ambaye ameshinda tuzo ya Msanii bora wa mwaka,Kiss Daniel,Ycee na wengine wengi,nimeipata list ya baadhi ya washindi kwenye tuzo hizo zinazotolewa na Africa Music Entertainment ya Nigeria. The post Diamond Platnumz ashinda tuzo nyingine Nigeria… appeared first on millardayo.com....

Published By: Millard Ayo - Today

