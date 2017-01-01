'Der Spiegel' magazine sparks furor as cover depicts Trump beheading Lady Liberty

The artist has defended the cover, claiming the comparison between Trump and the so-called "Islamic State" is fair. Detractors have pointed out that such an analogy is lazy and downplays the threat of Islamic extremism....

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Published By: DW World - Today

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