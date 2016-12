Staa wa soka wa kimataifa wa Ureno anayeichezea Real Madrid ya Hispania Cristiano Ronaldo anaumaliza mwaka 2016 kwa kufanikiwa kushinda tuzo yake ya 9 katika soka kwa mwaka 2016 baada ya leo kufanikiwa kushinda tuzo ya Globe Soccer Award akiwa Dubai. Tuzo ya Globe Soccer Award kwa mwaka 2016 inakuwa ni tuzo ya 9 kwa […] The post Cristiano Ronaldo ameshinda tuzo ya 9 leo kwa mwaka 2016 appeared first on millardayo.com....

