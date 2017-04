April 11 2017 kupitia kipindi cha Sizi Kitaa kinachoruka kupitia Clouds TV staa wa rap Chin Bees amezungumzia sababu za kuzingatia kwa msanii pindi anapopata mkataba na management mpya. Akiulizwa swali kuhusu uwezo wake aliounesha hadi kupelekea kupewa mkataba na Wanene Entertainment, Chin Bees amesema kitu cha kuzingatia ni kufanya kazi kwa bidii kwa kuwa […] The post Chin Bees ameeleza sababu za kupewa mkataba na Management mpya appeared first on millardayo.com....

