Bye bye England Staa wa Chelsea amekubali kumfuata Carlos Tevez Shanghai SIPG

Siku kadhaa zimepita baada ya staa wa zamani wa Man United na Juventus Carlos Tevez athibitishe kuwa anaondoka katika timu yake ya Boca Junior na kwenda kucheza soka China katika timu ya Shanghai SIPG. Kiungo wa Brazil anayeichezea Chelsea Oscar imeripotiwa na kuthibitishwa na timu ya Shanghai SIPG kuwa atajiunga nayo mwezi January, imeripotiwa na BBC Sports […]

Published By: Millard Ayo - Today

