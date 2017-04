Staa wa soka wa kimataifa wa Ivory Coast aliyewahi kuichezea Chelsea ya England kwa mafanikio Didier Drogba amerudi kwenye headlines za soka kwa mara ya kwanza toka aachane na timu ya Montreal Impact. Drogba mwenye umri wa miaka 39 aliachana na Montreal Impact kwa miezi kadhaa na kukaa bila timu licha ya kuwa alipokea ofa […] The post BREAKING: Drogba amejiunga na timu hii kama mchezaji na mmiliki appeared first on millardayo.com....

read more...

Published By: Millard Ayo - Today

Toa Maoni yako hapa - Add your comment

Related News