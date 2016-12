Billboard ni moja kati ya partners wakubwa sana kwenye muziki duniani, pia wanahusika na upangaji wa chart kubwa zaidi duniani za muziki kupitia mtandao wao, leo ninayo hii kutoka kwao ambapo wameitoa list ya wasanii 10 wanaoanza kufanya vizuri kwenye muziki, jina la star muimbaji Tekno limewekwa kwenye list hiyo. Wasanii hao ni kutoka sehemu zote […] The post Billboard imewataja wasanii 10 wa kuwaangalia 2017, Tekno kwenye list. appeared first on millardayo.com....

