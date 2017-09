BILIONEA ANUNUA NYUMBA YA LUGUMI MIL 700/

Na AGATHA CHARLES – dar es salaam HATIMAYE moja ya nyumba za mfanyabiashara Said Lugumi imeuzwa Sh milioni 700 kwa Kampuni ya Al-Naeem Enterprises Ltd katika mnada wa wazi uliofanyika Upanga, Dar es Salaam jana. Kampuni ya Al-Naeem inayoongozwa na mfanyabiashara Haroon Zacharia, ilinunua nyumba hiyo iliyopo Mtaa wa Mazengo, Upanga kupitia mnada ulioendeshwa na Kampuni ya Yono Auction Mart & Co Ltd ili kufidia deni la kodi ya Sh bilioni 14 ambalo Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) inaidai Kampuni ya Lugumi Enterprises Ltd. Zacharia ni mmoja wa wafanyabiashara...

Published By: Mtanzania - Today

