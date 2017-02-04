Battling cancer with family by your side

It’s been three years since Angela Bernard lost her aunt to breast cancer, and despite all the time that has passed, she still has vivid memories of that dreadful day. The pain and suffering Angela and her family went through during the time of nursing their dear one is something that she cannot easily forget...

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Published By: The Citizen - Today

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